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Боррель заявил об отсутствии причин для эвакуации из Украины семей дипломатов ЕС

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Евросоюз не намерен эвакуировать семьи дипломатов из Украину, поскольку не видит для этого причин. Об этом в понедельник, 24 января, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Госсекретарь [Энтони] Блинкен объяснит нам причины этого объявления. Мы не собираемся делать то же самое, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин. Пока идут переговоры [с Россией], я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину», — подчеркнул он перед заседанием глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

Накануне Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины. В департаменте подчеркнули, что гражданам Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на Украине, также стоит рассмотреть возможность выезда.

В этот же день Госдепартамент США выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовал не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

Также представитель Госдепа указал на то, что в случае эскалации напряженности на Украине власти Соединенных Штатов не смогут вывезти своих граждан из страны. Как уточнялось, Москва «может создать ложный предлог для вторжения на Украину», однако остаются неизвестными наверняка намерения президента РФ.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. По его словам, это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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