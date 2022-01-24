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Клуб в приморском селе отремонтируют на 9 млн рублей по нацпроекту

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В селе Улитовка Уссурийского городского округа отремонтируют здание клуба в рамках нацпроекта «Культура». Капитальный ремонт должны завершить к началу нового учебного года. На эти цели выделено 9 млн рублей, большая часть суммы поступит из федерального бюджета.

Как пишет ИА UssurMedia, клубу 45 лет, и за это время он никогда капитально не ремонтировался. Сейчас учреждение культуры находится в плачевном состоянии. Предстоит отремонтировать кровлю и дымовую трубу, обустроить снегозадержатели, отливы водосточной системы, установить пластиковые окна вместо деревянных, заменить двери, сделать отмостку по периметру здания.

В клубе появится туалет, который будет доступен в том числе и маломобильным людям. Рабочие отремонтируют вентиляционную систему, заменят электрооборудование, проведут автономное водоснабжение. Вместо деревянных полов уложат железобетонные слои и керамогранитную плитку. На главном входе появится пандус. Из-за большого объема работ ремонт продлится около полугода.

Масштабная работа по обновлению учреждений культуры продолжается в Уссурийском городском округе на протяжении нескольких лет. Удалось полностью преобразовать клубы в Кондратеновке и в поселке Черняховском, в селах Дубовый ключ и Баневурово. Работы также выполнены в Новоникольске, Воздвиженке и Красном Яре.

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