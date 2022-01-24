Токаев подписал указ о создании в стране сил специальных операций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования сил специальных операций в структуре вооруженных сил. Текст документа опубликован на портале правой информации online.zakon.kz.

«В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан постановляю создать командование Сил специальных операций вооруженных сил», — говорится в документе.

Указ датирован 19 января, вводится в действие со дня подписания.

15 января Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций. Президент Казахстана подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий.

Также глава Казахстана заявил, что в республике нужно усилить военную разведку, которая обеспечивала бы руководство страны своевременной информацией об угрозах.

Президент также поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии и заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как сообщил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

14 января Токаев сообщил, что во время беспорядков и действия режима чрезвычайного положения в республике задержали около 2 тыс. человек. По его словам, лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам Генпрокуратуре поручено установить степень их вины.