Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Боррель заявил об отсутствии причин для эвакуации из Украины семей дипломатов ЕС
Мир
В Мексике застрелили выигравшую иск против экс-губернатора журналистку
Мир
Президент Буркина-Фасо задержан поднявшими мятеж военными
Мир
Токаев подписал указ о создании в стране сил специальных операций
Спорт
Фанаты «Спартака» и «Зенита» объявили бойкот матчам чемпионата России
Спорт
Шесть случаев COVID-19 выявили среди прибывших на Олимпиаду
Общество
Путин поздравил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летием
Мир
В Армении сообщили о возможности отзыва заявления об отставке президента
Культура
В Москве впервые представят утерянные 100 лет назад картины Кандинского
Общество
Следственные действия по делу об убийстве 8-летней девочки в Тюмени завершены
Сюжет:

Токаев подписал указ о создании в стране сил специальных операций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования сил специальных операций в структуре вооруженных сил. Текст документа опубликован на портале правой информации online.zakon.kz.

Траурные каникулы: что Казахстан пережил за первую декаду января
Кто стоит за беспорядками в соседней республике и какой урон они нанесли

«В целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан постановляю создать командование Сил специальных операций вооруженных сил», — говорится в документе.

Указ датирован 19 января, вводится в действие со дня подписания.

15 января Токаев в ходе совещания с руководством силовых структур поручил ускорить работу по созданию сил специальных операций. Президент Казахстана подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий.

Также глава Казахстана заявил, что в республике нужно усилить военную разведку, которая обеспечивала бы руководство страны своевременной информацией об угрозах.

Президент также поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии и заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию. В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как сообщил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов, которые прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

За помощью в преодолении террористической угрозы президент республики обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения). В Казахстан были направлены коллективные миротворческие силы, которые взяли под охрану ряд стратегических объектов. 12 января миротворческая операция ОДКБ в Казахстане была завершена. По словам лидера республики, пребывание миротворцев ОДКБ позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

14 января Токаев сообщил, что во время беспорядков и действия режима чрезвычайного положения в республике задержали около 2 тыс. человек. По его словам, лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам Генпрокуратуре поручено установить степень их вины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022