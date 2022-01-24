Источник сообщил об убийстве таксиста в питерском аэропорту Пулково

Тело 26-летнего гражданина Таджикистана, работавшего таксистом, нашли на территории аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом 24 января «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По предварительной информации, труп обнаружили накануне вечером на водительском месте в автомобиле Volkswagen Polo, стоявшем на съезде с пандуса в аэропорту.

«На теле несколько резаных ран, в том числе в районе горла, затылка. Есть колото-резаные ранения», — уточнил собеседник агентства.

На кадрах с камер видеонаблюдения зафиксировано, что до убийства в автомобиле находились четыре человека. По данным источника, погибший был таксистом и привез трех пассажиров в аэропорт. В машине между мужчинами произошел конфликт, который закончился убийством.

В связи с инцидентом Следственный комитет России возбудил дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), добавил источник.

Собеседник агентства также сказал, что убитый прибыл в Россию в конце декабря 2021 года с целью работы, на миграционном учете не состоял.

3 декабря произошел конфликт между водителем Cadillac Escalade и таксистом на Большой Грузинской улице в Москве. После словесной перепалки водитель иномарки открыл стрельбу, предварительно из травматического оружия. Злоумышленник был задержан, пострадавшего госпитализировали.

Позже очевидцы сообщили, что водитель Cadillac Escalade выстрелил в сторону таксиста как минимум четыре раза. По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.