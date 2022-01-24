СКР начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в ЕАО
Биробиджанский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Хабарвоскому краю и ЕАО проводит проверку по факту пожара в строительном вагончике в селе Нижнеленинское. Во время возгорания погибли две женщины, находившиеся внутри.
Пожар произошел 22 января в утренние часы. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать несоблюдение требований пожарной безопасности.
Следователи назначили экспертизы, опрашивают свидетелей и очевидцев случившегося, устанавливают обстоятельства произошедшего, пишет ИА EAOMedia.
Погибшие работали в коммерческой организации, предоставляющей спецтехнику с экипажем другим организациям. Районная прокуратура проинформировала госинспекцию труда в ЕАО для проверки соблюдения требований в сфере охраны труда компании.