Опубликованы кадры с задержанными по подозрению в убийстве семьи подростками
Обнародованы кадры с 17-летним юношей и 14-летней девочкой, задержанными по подозрению в убийстве ее семьи в Омской области. Фотографии опубликованы пресс-службой управления МВД по региону.
«По пояснениям 14-летней девушки, выбежавшей из дома в момент нападения, был составлен словесный портрет преступника. Однако, сопоставляя сведения, полученные от девочки, с фактическими обстоятельствами, сотрудники уголовного розыска сделали вывод о том, что она намеренно вводит полицейских в заблуждение», — говорится в сообщении ведомства.
По словам полицейских, во время расследования были отработаны все жители села, круг знакомых и близких к семье. Подозреваемые подростки переданы в следственные органы, В ведомстве также показали фотографию орудия убийства.
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