Границы ТОР «Комсомольск» расширят для строительства ГОКа

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» будут расширены за счет земельных участков Хабаровского края. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Благодаря этому появится возможность строительства горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении. Производительность предприятия составит 90 млн т руды в год.

Реализация проекта пройдет в два этапа: в 2023 году намечен запуск первых двух линий общей производительностью 45 млн т руды в год, а в 2024 году — запуск последующих двух линий с достижением общей производительности 90 млн т руды в год.

Завершение строительства запланировано на 2025 год. Это позволит создать в Хабаровском крае более 2 тыс. рабочих мест, а в экономику региона поступит порядка 80 млрд рублей частных инвестиций, пишет ИА AmurMedia.

В Дальневосточном федеральном округе действует 22 ТОР. Количество резидентов — 554, а объем инвестиций — более 4,4 трлн рублей. Уже вложено более 1,4 трлн рублей инвестиций и создано порядка 45 тыс. рабочих мест.