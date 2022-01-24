Шесть случаев COVID-19 выявили среди прибывших на Олимпиаду

Шесть новых случаев заболевания COVID-19 выявили среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекин. Об этом 24 января говорится в заявлении оргкомитета.

Уточняется, что один положительный результат выявлен среди спортсменов и официальных лиц, три — среди представителей заинтересованных сторон.

Еще два случая зафиксированы среди ранее прибывших на Игры.

23 января сообщалось, что власти Китая выявили 72 человека с COVID-19 среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры.

6 января директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что проведение зимних Олимпийских игр в Пекине не представляет опасности в плане распространения коронавируса. По его словам, власти Китая ввели строгие меры.

Как заявил 31 декабря 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине». Также китайский лидер выразил надежду, что в Играх примет участие как можно больше людей.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летние Игры проходили в городе в 2008 году.