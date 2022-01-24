В 2021 году в Подмосковье восстановили свыше 3 тыс. мемориальных объектов
В Московской области в 2021 году восстановили более 3 тыс. памятников и мемориалов. Об этом 23 января сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
Так, в Дубне обновили мемориальный комплекс «Братские могилы», где заменили облицовку ступеней и стен из гранитных плит, провели полировку мраморных и металлических поверхностей.
На братской могиле в Наро-Фоминске отремонтировали шпиль монумента и ступени, ведущие к нему. Кроме того, специалисты заменили плиты, благоустроили территорию.
В Серпухове на Соборной горе преобразили мемориал воинской и боевой славы, где заменили гранитные плиты, а также обустроили дорожки и тротуары. Как уточняет телеканал «360», мемориал был открыт в 1975 году к 30-летию Победы. Там же находятся братское захоронение воинов, отдавших жизнь во время Великой Отечественной войны, и гранитные плиты с их именами.
В Истре обновили памятники в деревнях Бужарово, Рычково, Сокольники и селе Павловская Слобода. Благоустроили скверы в деревне Новопетровское, а также на площади Революции и улице Советская в Истре.
Ремонтные работы и благоустройство территорий провели за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов, уточняет РИАМО.