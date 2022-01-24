Картинг-центр «Игора Драйв» получил лицензию FIA

Трасса картинг-центра «Игора Драйв» первой в России получила лицензию международной автомобильной федерации. В торжественной обстановке ее вручает Виктор Кирьянов, президент Российской автомобильной федерации и вновь избранный член всемирного спортивного совета FIA. Событие колоссальной важности для отечественного автоспорта. Председатель совета директоров автодрома «Игора Драйв» Мауро Сипсц — участник более 150 гонок мирового уровня — и сам когда-то начинал карьеру именно с картинга.

«Я сам протестировал нашу трассу, проехал по ней в прошлом году, прямо по снегу на карте. Это было очень весело!» — рассказал Мауро Сипсц.

Зимой, летом и в межсезонье здесь не стихают гоночные страсти. Уникальная конфигурация трассы, сочетание скоростных прямых и S-образных поворотов — гарантия ярких эмоций.

Начинающие гонщики смогут получить здесь свою первую спортивную лицензию, передает телеканал «Известия». А опытные спортсмены — поучаствовать в международных соревнованиях.

Картодром, как и главный трек «Игоры Драйв», спроектировал знаменитый архитектор гоночных трасс немец Герман Тильке. Разгонные прямые и повороты под крутым углом на общей дистанции в 1200 метров — испытать себя здесь сможет каждый.

Несмотря на относительно небольшую мощность — всего 13 лошадиных сил, разогнаться машина может до 90 км в час. На каждом участке гонщикам готовы прийти на помощь опытные маршалы, стоит лишь поднять руку.

До 2007 года в Санкт-Петербурге проводили и международные соревнования, и первенство страны по картингу. Но с закрытием трассы «Невское кольцо» гонки прекратились. И теперь, благодаря картодрому на «Игора Драйв» в Северо-Западе, начинается возрождение этого вида спорта. Сама трасса находится в часе езды от Петербурга, что очень удобно для спортсменов.

«Когда приезжаешь в «Игору» — это всегда настроение! Настроение, потому что есть такое прекрасное место, когда удовольствие во всем!» — поделился президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов.

«Проведение соревнований для детей на региональном уровне — это был наш предел. Сейчас этот предел безграничен!» — отметила директор федерации автомобильного спорта Ленинградской области Ольга Сивачева.

Комплекс «Игора Драйв» — это 10 трасс для всех видов гонок. Но путь каждого пилота традиционно начинается с картинга.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.