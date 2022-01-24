Путин поздравил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летием

Президент России Владимир Путин в понедельник, 24 января, поздравил коллектив и ветеранов АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летием создания корпорации. Телеграмма с текстом поздравления опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что компания считается одним из крупнейших отечественных производителей вооружения и военной техники и ведет свою историю с открытия 3 июня 1942 года в подмосковном Костино Союзного завода № 455.

«И сегодня, отмечая юбилей корпорации, вы отдаете дань глубокой признательности многим поколениям своих предшественников — талантливых, преданных делу людей — ученых, конструкторов, инженеров, специалистов — настоящих, крепких профессионалов», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что нынешний коллектив корпорации достойно продолжает сложившиеся трудовые традиции, вносит весомый вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и наращивает боевую мощь ВС России.

«Вы всегда работаете основательно, с полной отдачей, смело внедряете уникальные технологии и новаторские идеи, реализуете перспективные, по-настоящему прорывные проекты, выпускаете качественную, конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной, так и в гражданской сфере», — отметил глава государства.

4 января Путин провел встречу с генеральным директором корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым.

Глава госкорпорации рассказал, что на сегодняшний день корпорация объединяет 38 предприятий и 55 тыс. человек. По его словам, предприятию удалось решить целый ряд задач, в том числе социальных — для сотрудников строят жилье в шаговой доступности от места работы, также серьезное внимание уделяется вопросу подготовки кадров, начиная со школы.

Обносов отметил, что для обороноспособности страны создано, прошло госиспытания и принято на вооружение свыше 20 различных типов оружия.

20 декабря Путин присвоил звание Героя России Обносову за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности».