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Школьники назвали желаемый на первой работе месячный доход

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Зарплату более 60 тыс. рублей на первой работе хотят получать 40% российских школьников. Это следует из опроса международной образовательной компании «ЯКласс» 24 января.

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«Большинство школьников — 40% — рассчитывают получать на первой работе зарплату более 60 тыс. рублей. Важно отметить, что среди старшеклассников (10–11-е классы) эта доля составляет 45%. Еще 27% учеников 5–11-х классов предполагают, что их первый профессиональный доход составит от 35 до 50 тыс. рублей, 22% — от 25 до 35 тыс. рублей, 11% — от 15 до 25 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Чаще всего о планах зарабатывать от 60 тыс. рублей говорили школьники из Мурманской и Калининградской областей, Крыма и Ямало-Ненецкого автономного округа. Учащиеся из Калмыкии, Псковской и Новгородской областей, наоборот, реже называли высокие цифры.

Также стало известно, что треть участников опроса (33%) хотят выбрать творческие профессии, такие как блогер, художник, музыкант, писатель. 17% респондентов в качестве будущей профессиональной деятельности назвали область информационных технологий и медицину.

«Еще 11% школьников заявили о намерении построить свою карьеру в сфере экономики и финансов, 8% — юриспруденции, 6% — образовании, 4% — туризме и по 2% — в beauty-индустрии и гостиничном деле», — добавляется в сообщении.

В исследовании приняли участие почти 8 тыс. учеников 5–11-х классов школ в 85 регионах страны.

3 января сообщалось, что 71% опрошенных жителей России хотели бы сменить работу. От нового места большая часть респондентов (76%) ожидает высокой зарплаты, 58% опрошенных хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, 48% рассчитывают на соблюдение баланса между работой и отдыхом.

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