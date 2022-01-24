СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Подмосковье
Следователи в Московской области возбудили уголовное дело о халатности после нападения собаки на четырехлетнего мальчика. Об этом 23 января сообщила пресс-служба регионального главка СК России.
По информации правоохранителей, инцидент произошел 21 января в подмосковной Коломне. Местная жительница находилась на прогулке вместе с сыновьями девяти и четырех лет, когда увидела собаку без намордника и ошейника. Решив, что животное потерялось, женщина стала ее фотографировать, после чего собака начала вести себя агрессивно и напала на младшего ребенка. Мальчик получил укусы в области лица, уточняет агентство городских новостей «Москва».
В состоянии средней тяжести ребенка госпитализировали, пишет RT. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, отмечает «Москва 24».
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются очевидцы происшествия, проводятся опросы. В целях оценки действий должностных лиц администрации по организации отлова бродячих собак истребована соответствующая документация, сообщает телеканал «360».
22 января в Забайкалье собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. От полученных травм ребенок скончался. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.