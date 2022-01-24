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СК возбудил дело по факту нападения собаки на ребенка в Подмосковье

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Следователи в Московской области возбудили уголовное дело о халатности после нападения собаки на четырехлетнего мальчика. Об этом 23 января сообщила пресс-служба регионального главка СК России.

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По информации правоохранителей, инцидент произошел 21 января в подмосковной Коломне. Местная жительница находилась на прогулке вместе с сыновьями девяти и четырех лет, когда увидела собаку без намордника и ошейника. Решив, что животное потерялось, женщина стала ее фотографировать, после чего собака начала вести себя агрессивно и напала на младшего ребенка. Мальчик получил укусы в области лица, уточняет агентство городских новостей «Москва».

В состоянии средней тяжести ребенка госпитализировали, пишет RT. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, отмечает «Москва 24».

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются очевидцы происшествия, проводятся опросы. В целях оценки действий должностных лиц администрации по организации отлова бродячих собак истребована соответствующая документация, сообщает телеканал «360».

22 января в Забайкалье собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. От полученных травм ребенок скончался. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.

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