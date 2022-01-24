The Times: в Британии боятся, что из-за санкций Россия ограничит поставки газа в Европу

Власти Великобритании опасаются, что Россия якобы может использовать свои природные ресурсы в качестве «оружия» и сократит поставки газа в Европу в ответ на введение Западом санкций из-за эскалации на Украине. Об этом 24 января написала газета The Times.

По ее информации, министры британского правительства ранее участвовали во встрече, где рассматривался вопрос о влиянии возможного сокращения поставок российского газа на цены в Соединенном Королевстве. Министров предупредили, что страна может столкнуться с «рекордными» ценами на газ и бензин.

«В отличие от ряда стран Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», — цитирует газета неназванного высокопоставленного чиновника.

Издание отметило, что другие европейские страны зависят от российского газа больше, чем Великобритания. Так, порядка 40% поставок поступает в Германию из России, а Финляндия и Швеция «почти полностью зависят» от российского газа. Представитель британского правительства подчеркнул, что Соединенное Королевство в 2020 году получило из России менее 3% газа.

«Нынешняя энергетическая ситуация связана с высокими мировыми ценами на газ, а не с вопросом надежности поставок», — заявил он.

Днем ранее министр юстиции страны Доминик Рааб заявил о возможности применения Великобританией серьезных экономических санкций против России не только в случае якобы возможного вторжения на Украину, но и при попытке привести к власти в Киеве пророссийских политиков.

До этого, 22 января, The Telegraph сообщило, что правительство Великобритании рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT на случай гипотетического вторжения страны на Украину.

Статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину не раз появлялись в западных СМИ. Россия неоднократно отвергала данную информацию. Американские законодатели, в свою очередь, призывают ужесточить санкции против Москвы.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у России никаких намерений нападать на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.