Пресс-конференция, посвященная турниру «Вечер бокса». Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция, приуроченная к проведению турнира «Вечер бокса», организованного телеканалом РЕН ТВ.
В пресс-конференции принимают участие:
- Вячеслав Дацик, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
- Зелемхан Дукаев, российский боец на голых кулаках, участник турнира;
- Павел Шульский, российский боец, мастер спорта по боксу, участник турнира;
- Даниял Эльбаев, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
- Максим Новоселов, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
- Максим Щербаков, российский боец смешанных единоборств, участник турнира;
- Владимир Хрюнов, промоутер турнира.
Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 28 января. Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире основные бои боксерского вечера.