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Госдеп предписал семьям дипперсонала США в Киеве покинуть Украину

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Госдепартамент Соединенных Штатов в воскресенье, 23 января, выпустил предписание, согласно которому семьям сотрудников американского посольства в Киеве необходимо покинуть страну. Распоряжение ведомства коснулось также части дипперсонала.

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«Государственный департамент санкционировал добровольный отъезд <...> госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве», — следует из заметки.

Кроме того, в департаменте порекомендовали рассмотреть возможность выезда гражданам Соединенных Штатов, которые сейчас находятся на Украине.

Как уточнила сотрудница Госдепа, разрешение на отъезд дает сотрудникам дипломатического представительства возможность уехать, если они этого пожелают, однако они не обязаны это делать. В то время как члены семей дипломатов обязаны покинуть территорию Украины.

Она добавила, что оценки обоснованности данных предписаний проведут не позднее чем через 30 дней.

Позднее представитель Госдепа на специальном брифинге заявил, что в случае эскалации напряженности на Украине власти Соединенных Штатов не смогут вывезти своих граждан из страны. Он объяснил, что Вашингтон ожидает от России начала военных действий на Украине в «любой момент», поэтому гражданам США, находящимся там, следует рассмотреть вопрос отъезда из страны своими силами.

В этот же день Госдепартамент США выпустил рекомендацию, в которой американским гражданам посоветовал не путешествовать в РФ из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе.

21 января корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлисон рассказал, что Госдеп США распорядился с понедельника, 24 января, начать эвакуацию семей своих дипломатов на Украине. При этом в самом Госдепе подобные сведения не подтвердили.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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