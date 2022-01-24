Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Минобороны сообщило о продолжающейся переброске войск ВВО в Белоруссию
Общество
Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи
Мир
В Сирии назвали незаконным замораживание членства в ЛАГ
Мир
Депутат Верховной рады «потерял» половину Украины
Мир
В ЛНР прокомментировали идею перенести контактную группу в Стамбул
Мир
Госдеп заявил о работе посольства США в Киеве в штатном режиме
Политика
Москва возглавила ТОП самых успешных регионов России
Мир
NYT узнала о планах Байдена разместить в Европе военные силы США
Экономика
Компаниям упростят выпуск облигаций в валюте
Экономика
Новый порядок для кредитных историй ЦБ перенес на 1 июля 2022 года

Автокран протаранил автобус в Хабаровске

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022