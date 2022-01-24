Налог на вклады могут начислить россиянам со сбережениями менее 1 млн рублей
Новый налог на вклады более миллиона рублей по итогам 2021 года частично затронет держателей сбережений с меньшей суммой, сообщает 24 января РБК.
Как отмечает РБК, речь идет о вкладах, начисленный процент с которых превысил 42,5 тыс. рублей за год.
Согласно действующему законодательству налогом не облагается сумма доходов, получаемая путем умножения ключевой ставки Центрального банка на начало года (4,25%) на миллион рублей. Однако ставка ЦБ удвоилась, вслед за ней выросли и процентные ставки по банковским депозитам, подчеркнули в агентстве.
По словам экспертов, опрошенных РБК, по итогам 2021 года обязанность уплатить налог может возникнуть по депозитам с суммой от 700 тыс. рублей.
Согласно расчетам РБК, вкладчик, разместивший на единственном с начала года вкладе 710 тыс. рублей под 4,5%, а в августе переложивший средства под 8%, мог заработать за год 42,85 тыс. рублей.
«В таком случае ему придется заплатить налог в размере 13% с 350 рублей, что в конечном итоге составит 45,5 рубля», — следует из подсчетов издания.
Как следует из статьи, российские банки обязаны до 1 февраля предоставить налоговикам информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в прошлом году. Сумму процентов, выплаченных за год вкладчику, вычислит искусственный интеллект. При этом зарплатных счетов и счетов эскроу начисление не коснется.
Счет на уплату налога граждане получат к осени — он придет в едином уведомлении с транспортным, земельным налогом и налогом на недвижимое имущество. Оплатить нужно будет не позднее 1 декабря.
Ранее, 18 января, эксперты рассказали «Известиям», что в 2022 году можно ожидать рост банковских депозитов населения России, в том числе из-за роста базовой ставки Центробанка, повышающей доходность вкладов, а также возвращения начинающих инвесторов с рынка ценных бумаг к «классическим» вариантам.
Согласно данным Банка России, обнародованным 13 января, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках выросла к концу 2021 года до 7,74%. Это стало рекордом с начала мая 2017 года, когда ставка была 7,92%.