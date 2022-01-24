Исследователи выявили частые сегменты трат россиян в 2021 году

Больше всего денег россияне потратили на ремонт, технику и медицину, при этом чаще всего сумма одной крупной покупки составляла 10–20 тысяч рублей. Об этом 24 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Отмечается, что 23% опрошенных много заплатили за ремонт, 22% — за покупку техники или за медицинские услуги.

Кроме того, 16% респондентов отметили, что больше всего платили за квартиру или дом, а 15% — за путешествия. Около 13% опрошенных указали, что в прошлом году потратились на автомобиль, а 11% — на мебель.

Меньшая доля тратилась на ювелирные украшения, дачу и развлечения: 4%, 3% и 2% соответственно.

При этом 14% опрошенных заявили, что в 2021 году у них не было крупных трат.

Исследователи подсчитали, что 15% респондентов единовременно потратили до 10 тыс. рублей, 23% — от 10 до 20 тыс. рублей, 17% — от 20 до 50 тыс. рублей, 19% — до 100 тыс. рублей, 16% — более 100 тыс. рублей. Еще 5% опрошенных россиян рассказали, что выплачивали более 500 тыс. рублей или более 1 млн рублей.

Сервис «Работа.ру» отмечает, что исследование проводилось среди 7 тыс. россиян из всех регионов страны.

Ранее, 13 января, сервис «Работа.ру» сообщил, что в России 30% граждан потратили премию, которую получили по итогам 2021 года, на подарки и новогодний стол. Четверть опрошенных внесли полученные деньги за кредит или ипотеку. 16% участников исследования отложили средства на будущее, 10% — потратили на свое здоровье, а по 9% — отложили на отпуск или крупные покупки.