Врач назвала полезное в профилактике ишемической болезни вещество

Дефицит такого антиоксиданта как селен в организме способен спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, поскольку он отвечает за функции укрепления иммунитета и разрушения раковых клеток. Об этом рассказала в понедельник, 24 января, врач-диетолог Ирина Рыль.

«Селен — мощный антиоксидант. Обладает способностью предотвращать повреждение ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы и разрушать раковые клетки. Согласно результатам исследований, ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Селен помогает устранять воспалительные процессы в организме, а также снизить уровень C-реактивного белка, который является маркером воспаления, уточнила Рыль.

Помимо этого, нехватка данного вещества может способствовать возникновению аутоиммунного тиреоидита и гипотиреоза. У людей с болезнью Альцгеймера низкий уровень селена в организме, при этом восполнить его можно употреблением этого вещества в терапевтической дозе.

«Селен является антагонистом мышьяка, защищает организм от воздействия кадмия, свинца, таллия, ртути. Преимуществом селена является то, что он реактивирует витамины С и Е обратно в их активное состояние, поэтому селен, витамины С и Е, а также цинк хорошо сочетаются в один прием, усиливая действие друг друга», — добавила врач-диетолог.

Она уточнила, что селен в большом количестве содержится в бразильском орехе, устрицах, морепродуктах, яйцах и сардинах.

«Известия» напоминают о необходимости проконсультироваться со специалистом и не заниматься самолечением.

10 августа невролог Павел Хорошев отметил, что болезненное ощущение в груди, которое напоминает давление плиты, является признаком ишемии или же инфаркта миокарда.

Днем ранее кардиолог Университета имени Мечникова Игорь Кочанов назвал симптомы, которые могут быть признаками инфаркта миокарда и на которые необходимо обратить внимание и срочно обратиться к врачу. В частности, насторожить должно внезапно появившееся кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которого ранее во время таких действий не наблюдалось.