Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Минобороны сообщило о продолжающейся переброске войск ВВО в Белоруссию
Экономика
ВЭБ раскрыл структуру инвестиций пенсионных накоплений «молчунов»
Мир
В Сирии назвали незаконным замораживание членства в ЛАГ
Мир
Депутат Верховной рады «потерял» половину Украины
Мир
В ЛНР прокомментировали идею перенести контактную группу в Стамбул
Мир
Госдеп заявил о работе посольства США в Киеве в штатном режиме
Политика
Москва возглавила ТОП самых успешных регионов России
Мир
NYT узнала о планах Байдена разместить в Европе военные силы США
Экономика
Компаниям упростят выпуск облигаций в валюте
Экономика
Новый порядок для кредитных историй ЦБ перенес на 1 июля 2022 года

Врач назвала полезное в профилактике ишемической болезни вещество

Диетолог Рыль: дефицит селена в организме является самой частой причиной ишемической болезни
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дефицит такого антиоксиданта как селен в организме способен спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем, поскольку он отвечает за функции укрепления иммунитета и разрушения раковых клеток. Об этом рассказала в понедельник, 24 января, врач-диетолог Ирина Рыль.

Чем сердце успокоится: как уберечь себя от тахикардии
Аритмия угрожает здоровью россиян

«Селен — мощный антиоксидант. Обладает способностью предотвращать повреждение ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы и разрушать раковые клетки. Согласно результатам исследований, ишемическая болезнь сердца в большинстве случаев вызвана низким уровнем селена в крови», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

Селен помогает устранять воспалительные процессы в организме, а также снизить уровень C-реактивного белка, который является маркером воспаления, уточнила Рыль.

Помимо этого, нехватка данного вещества может способствовать возникновению аутоиммунного тиреоидита и гипотиреоза. У людей с болезнью Альцгеймера низкий уровень селена в организме, при этом восполнить его можно употреблением этого вещества в терапевтической дозе.

«Селен является антагонистом мышьяка, защищает организм от воздействия кадмия, свинца, таллия, ртути. Преимуществом селена является то, что он реактивирует витамины С и Е обратно в их активное состояние, поэтому селен, витамины С и Е, а также цинк хорошо сочетаются в один прием, усиливая действие друг друга», — добавила врач-диетолог.

Она уточнила, что селен в большом количестве содержится в бразильском орехе, устрицах, морепродуктах, яйцах и сардинах.

«Известия» напоминают о необходимости проконсультироваться со специалистом и не заниматься самолечением.

10 августа невролог Павел Хорошев отметил, что болезненное ощущение в груди, которое напоминает давление плиты, является признаком ишемии или же инфаркта миокарда.

Днем ранее кардиолог Университета имени Мечникова Игорь Кочанов назвал симптомы, которые могут быть признаками инфаркта миокарда и на которые необходимо обратить внимание и срочно обратиться к врачу. В частности, насторожить должно внезапно появившееся кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди во время ходьбы или физической нагрузки, которого ранее во время таких действий не наблюдалось.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022