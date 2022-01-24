Оперный певец Никитин рассказал о работе над парижской версией «Хованщины»

Оперный певец Евгений Никитин накануне парижской премьеры оперы «Хованщина», в которой он исполняет партию боярина Шакловитого, рассказал «Известиям» о работе над постановкой.

По его словам, Опера-Бастилия — театр серьезный, а потому обладает определенным уровнем вкуса. Никитин признался, что за время своего сотрудничества с этим театром ни разу не участвовал в постановке, к которой бы у него «накопилось больше одного-двух вопросов». Он отметил, что, всё происходящее на сцене можно при желании прочитать с точностью до наоборот, «и зачастую натуральнее выйдет».

«Но двоякость прочтения, нестандартная интерпретация часто мешают слушателю сосредоточиться на главном — музыке, голосах, оркестре и всем остальном. В Париже этот баланс всегда соблюдался. Так и в данном случае с «Хованщиной» — за исключением схематичной, но читаемой и стильной сценографии с почти аутентичными костюмами — постановку можно без видимых натяжек назвать классической», — подчеркнул Никитин.

Он поделился, что считает музыку Модеста Петровича Мусоргского в «Хованщине» гениальной.

Кроме того, Никитин оценил мнение, что данная опера созвучна с Россией. Так, оперный певец признался, что в спорах с друзьями я часто слышал выражение «неоконченная сырая фреска». По его словам, «история России — это сырая неоконченная фреска: всё зыбко, эфемерно, но при этом фундаментально, бескомпромиссно». У этой оперы, по словам артиста, нет ни начала, ни конца.

«Ее можно начинать слушать с любого места. Так и история России — может писаться с любого места и не будет иметь конца. Бесконечное движение по кругу, то вперед, то назад. Цикличность. «Хованщина» — это вырванный из контекста маленький эпизод истории. Это, пожалуй, единственный в мире спектакль, не имеющий сюжета как такового», — считает Никитин.

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