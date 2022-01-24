В состав сборной РФ по хоккею на ОИ-2022 вошли семь игроков ЦСКА

Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года. В окончательный состав вошел 31 хоккеист, среди них 27 — в основном составе, а также четыре запасных игрока. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

В итоговую заявку вошли семь хоккеистов московского ЦСКА. Среди них вратарь Иван Федотов, защитник Никита Нестеров, также нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев.

Кроме того, в состав вошли по три представителя санкт-петербургского СКА, магнитогорского «Металлурга», омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива», по два игрока – из «Ак Барса» и московского «Динамо». По одному игроку в состав сборной вошли из московского «Спартака», уфимского «Салават Юлаева» и челябинского «Трактора».

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

В тот же день генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук сообщил, что российский хоккеист Александр Овечкин пытался договориться с руководством хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого он является, об участии в Олимпийских играх в Пекине.

О своем решении не посылать игроков на Олимпийские игры НХЛ сообщила 22 декабря. Уточнялось, что решение принято на фоне переносов матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков. Кроме того, в лиге обеспокоены распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

20 января стало известно, что фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вошли в состав сборной на участие в Олимпийских играх в Пекине. Из мужчин представлять Россию на Олимпиаде-2022 будут Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

17 января был опубликован состав сборной по биатлону. В команду вошли Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Среди женщин представлять страну на Олимпиаде-2022 будут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Команда ОКР сыграет в группе с чехами, швейцарцами и датчанами.