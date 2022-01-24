Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
Минобороны сообщило о продолжающейся переброске войск ВВО в Белоруссию
Экономика
ВЭБ раскрыл структуру инвестиций пенсионных накоплений «молчунов»
Мир
В Сирии назвали незаконным замораживание членства в ЛАГ
Мир
Депутат Верховной рады «потерял» половину Украины
Мир
В ЛНР прокомментировали идею перенести контактную группу в Стамбул
Мир
Госдеп заявил о работе посольства США в Киеве в штатном режиме
Политика
Москва возглавила ТОП самых успешных регионов России
Мир
NYT узнала о планах Байдена разместить в Европе военные силы США
Экономика
Компаниям упростят выпуск облигаций в валюте
Экономика
Новый порядок для кредитных историй ЦБ перенес на 1 июля 2022 года

В состав сборной РФ по хоккею на ОИ-2022 вошли семь игроков ЦСКА

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федерация хоккея России объявила состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года. В окончательный состав вошел 31 хоккеист, среди них 27 — в основном составе, а также четыре запасных игрока. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

В итоговую заявку вошли семь хоккеистов московского ЦСКА. Среди них вратарь Иван Федотов, защитник Никита Нестеров, также нападающие Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев.

Кроме того, в состав вошли по три представителя санкт-петербургского СКА, магнитогорского «Металлурга», омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива», по два игрока – из «Ак Барса» и московского «Динамо». По одному игроку в состав сборной вошли из московского «Спартака», уфимского «Салават Юлаева» и челябинского «Трактора».

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнётся в среду, 9 февраля. Сборная России в этот день встретится с командой Швейцарии. Стартовое вбрасывание — в 11:40 мск.

В тот же день генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук сообщил, что российский хоккеист Александр Овечкин пытался договориться с руководством хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого он является, об участии в Олимпийских играх в Пекине.

О своем решении не посылать игроков на Олимпийские игры НХЛ сообщила 22 декабря. Уточнялось, что решение принято на фоне переносов матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков. Кроме того, в лиге обеспокоены распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

20 января стало известно, что фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вошли в состав сборной на участие в Олимпийских играх в Пекине. Из мужчин представлять Россию на Олимпиаде-2022 будут Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда.

17 января был опубликован состав сборной по биатлону. В команду вошли Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили. Среди женщин представлять страну на Олимпиаде-2022 будут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Команда ОКР сыграет в группе с чехами, швейцарцами и датчанами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022