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Экс-депутат рады Мураев заявил об угрозах в его адрес

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Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев столкнулся с сотнями угроз в соцсетях после публикации заявления Лондона. Об этом в понедельник, 24 января, пишет британская газета The Independent.

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«Лично для меня эти обвинения привели к сотням угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи», — подчеркнул бывший парламентарий.

Мураев предположил, что МИД Великобритании получил «дезинформацию» от некоторых деятелей на Украине.

Экс-депутат рады также считает, что он оказался втянут в геополитическую конфронтацию между США, Великобританией, НАТО и Россией.

22 января МИД Британии обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве пророссийского лидера, в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Внешнеполитическое ведомство королевства никаких доказательств своих слов не предоставило.

При этом еще 25 декабря 2018 года Россия ввела против Мураева санкции. В РФ у него и ряда членов его семьи заблокированы все счета. Сам Мураев, по его словам, не понимает, как в понимании британского МИДа это сочетается с тем, что Россия якобы хочет назначить его главой «оккупационного правительства».

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