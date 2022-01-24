Вильфанд предсказал «нормальную погоду» жителям Центральной России

В течение недели с 24 по 30 января значения температуры воздуха в центре Европейской России будут соответствовать средним климатическим нормам, также ожидается нормальное атмосферное давление. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С понедельника начнется понижение температуры, входим в нормальный климатический режим. Ночные температуры — от минус 12 до минус 17 градусов, дневные — около минус 10 градусов», — приводит слова Вильфанда «РИА Новости».

По его словам начало недели ознаменуется значениями атмосферного давления выше нормы, а уже к среде давление нормализуется и составит 745–748 мм ртутного столба, температура воздуха начнет повышаться также к середине недели. При этом ночью ожидается до -10 градусов, а в дневные часы — от -4 до -8 градусов, добавил синоптик.

Область высокого давления будет уходить на восток с территории Центральной России в течение недели, сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд подчеркнул, что значения температуры будут на два градуса выше средних многолетних значений.

Ранее в воскресенье Роман Вильфанд отметил, что на предстоящей рабочей неделе москвичи могут ожидать прохладную погоду. По его словам, в столичном регионе не стоит ждать сильных снегопадов в этот период, при этом Со среды до пятницы включительно диапазон ночных температур составит -8…-13 градусов, дневных — от -4 до -9.

23 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на последней неделе месяца высота сугробов достигнет 0,5 м.