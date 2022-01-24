Новый порядок для кредитных историй ЦБ перенес на 1 июля 2022 года

Заемщики с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) получили отсрочку на полгода для того, чтобы исправить свое положение. Такие выводы можно сделать из информационного письма ЦБ, которое регулятор разослал бюро кредитных историй (БКИ) и банкам.

В соответствии с документом вступление в силу нормативов по внедрению нового порядка формирования кредитных историй и информации для расчета долговой нагрузки Центробанк фактически перенес с 1 января на 1 июля 2022 года.

С 1 января 2022 года в силу вступили подзаконные акты ЦБ (положение и несколько указаний) к 302-ФЗ (внес изменения в закон «О кредитных историях» от 2004 года). Они содержат правила применения нового норматива, который предполагает принципиальные и масштабные изменения как в порядок формирования кредитных историй, взаимоотношений заемщика с БКИ и банками, так и сбора информации для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Информация о задолженностях граждан стала более полной, а требования к расчету ПДН – более жесткими.

Однако в последний момент регулятор пошел на поблажку участникам рынка и решил воздержаться до 1 июля от применения мер за нарушение ряда подзаконных актов. Так, речь идет о Положении «О порядке формирования кредитной истории», а также двух Указаний, которые касаются запросов о предоставлении отчета, поиска информации для него, и порядка предоставления сведений о среднемесячных платежах заемщика.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Центробанка, это было сделано «в связи с многочисленными обращениями источников формирования кредитных историй о неготовности информационных систем к 1 января 2022 года и во избежание риска искажения кредитных историй (передача части сведений, некорректных сведений)».

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За нами не занимать: новый порядок для кредитных историй отложили на полгода