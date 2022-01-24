Умер французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер

Французский кутюрье и фотограф Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщается в воскресенье, 23 января, в его официальном Instagram-аккаунте.

«Мы опустошены и сообщаем о том, что из жизни ушел мистер Манфред Тьерри Мюглер. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

Как уточнил агент модельера агентству «Франс Пресс», смерть наступила по естественным причинам.

Тьерри Мюглер родился в Страсбурге в 1948 году. Карьеру художника по эскизам и креативного консультанта в сети магазинов Gudule он начал в Париже в возрасте 21 года, а в 1973 году создал свою первую коллекцию женской одежды Café de Paris, после чего для него открылся мир модной индустрии.

Мюглер возглавлял собственный бренд в течение 30 лет. При этом он много путешествовал, фотографируя свою одежду.

В 2021 году в Париже состоялась его выставка Thierry Mugler, Couturrisime, где были представлены знаменитых кутюрные работы Мюглера.