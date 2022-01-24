Депутат Верховной рады «потерял» половину Украины

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, поздравляя украинцев с Днем соборности, «потерял» половину страны. Об этом в субботу, 22 января, сообщило издание «Главред».

Парламентарий поздравил соотечественников с Днем соборности Украины и пожелал единства Украины «От Киева до Закарпатья».

«Мы единое, сильное и независимое государства! От Киева до Закарпатья», — написал он в Facebook.

Киев находится к центру от севера страны, Закарпатье – на западе Украины. Таким образом, парламентарий «потерял» 13 областей, располагающихся к востоку от столицы.

Позднее Тищенко удалил публикацию.

«Мы единая, сильная и независимая держава. Продолжаем сшивать Украину вместе», — написал депутат в новом поздравлении.

День соборности посвящен воссоединению Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое государство.

Ранее, 7 января 2022 года, Николай Тищенко перепутал Рождество с Пасхой. Парламентарий выложил в Facebook фотографию у елки и стихотворение, которое заканчивается словами: «Христос Воскресе!». Позже Тищенко удалил сообщение и опубликовал новый пост, однако скриншоты успели распространиться в Сети.