Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 января

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в понедельник, 24 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве составит от –11 до –9 градусов, ночью похолодает до –14 градусов.

Синоптики предупреждают о гололеде. При этом ветер в регионе будет слабый.

Атмосферное давление составит 759–763 мм ртутного столба.

23 января в столичном регионе еще на сутки продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Он будет действовать до полудня понедельника, 24 января.

В этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на последней неделе января высота сугробов достигнет полуметров.