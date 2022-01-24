Вирусолог призвал упростить клинические испытания вакцин от COVID-19

Новые штаммы коронавируса появляются и угасают быстрее, чем вакцины успевают войти в оборот, поэтому необходимо упростить правила клинических испытаний для этих препаратов. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев.

«Разработка вакцины с полным циклом клинических исследований занимает до года. «Омикрон» начал распространяться в Северном полушарии в конце ноября, и за срок возможной разработки и испытания вакцины волна этого штамма будет уже закончена. Таким образом, разработка вакцин против него не имела бы практического смысла. Это показывает, что мы не можем на сегодняшний день выиграть гонку с новыми штаммами коронавируса», — рассказал он.

При этом, добавил ученый, с технической точки зрения разработка новой вакцины и получение промышленных партий может занимать менее двух месяцев.

«Если мы хотим успешно противостоять новым волнам коронавируса, то нам следует пересмотреть наш подход к правилам клинических испытаний вакцин и значительно упростить их по аналогии с тем, как это сделано для вируса гриппа. Там очень ускоренная схема, она уникальная для всей фарминдустрии. Я считаю, что ее нужно позаимствовать для коронавируса», – пояснил Александр Лукашев.

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