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Минпромторг хочет помочь малоимущим семьям детскими товарами

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Минпромторг предлагает стимулировать спрос на отечественную продукцию. Это можно делать за счет адресной помощи малообеспеченным гражданам. Люди смогут тратить полученные от государства средства только на российские товары.

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В частности, детскую продукцию. Ведомство готово обсудить этот подход в правительстве. Об этом сказано в материалах министерства, которые 20 декабря прошлого года направили в Госдуму. Минпромторг подготовил ответы на вопросы депутатов в преддверии правительственного часа в нижней палате парламента. Их подписал глава ведомства Денис Мантуров. «Известия» ознакомились с документами.

«Механизм адресной помощи малообеспеченным семьям может быть хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию, — указал министр в документе. — Мы заинтересованы в обсуждении таких подходов с другими нашими коллегами в правительстве. Чтобы снижать долю импорта, нам важно дальше расширять инструменты стимулирования спроса на российские товары».

Пока Минпромторг не обсуждал с производителями способы реализации инициативы, сказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Изготовители поддерживают появление в РФ так называемой детской карты, даже единоразовые перечисления будут полезны родителям, сказала эксперт. В свою очередь, считаем: поддержку следует сделать ежемесячной, например около 10 тыс. на семью.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детям на игрушки: Минпромторг хочет помочь малоимущим семьям товарами

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