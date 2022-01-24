Минпромторг хочет помочь малоимущим семьям детскими товарами

Минпромторг предлагает стимулировать спрос на отечественную продукцию. Это можно делать за счет адресной помощи малообеспеченным гражданам. Люди смогут тратить полученные от государства средства только на российские товары.

В частности, детскую продукцию. Ведомство готово обсудить этот подход в правительстве. Об этом сказано в материалах министерства, которые 20 декабря прошлого года направили в Госдуму. Минпромторг подготовил ответы на вопросы депутатов в преддверии правительственного часа в нижней палате парламента. Их подписал глава ведомства Денис Мантуров. «Известия» ознакомились с документами.

«Механизм адресной помощи малообеспеченным семьям может быть хорошим стимулом для повышения спроса на отечественную продукцию, — указал министр в документе. — Мы заинтересованы в обсуждении таких подходов с другими нашими коллегами в правительстве. Чтобы снижать долю импорта, нам важно дальше расширять инструменты стимулирования спроса на российские товары».

Пока Минпромторг не обсуждал с производителями способы реализации инициативы, сказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Изготовители поддерживают появление в РФ так называемой детской карты, даже единоразовые перечисления будут полезны родителям, сказала эксперт. В свою очередь, считаем: поддержку следует сделать ежемесячной, например около 10 тыс. на семью.

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Детям на игрушки: Минпромторг хочет помочь малоимущим семьям товарами