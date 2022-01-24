Голландскую туристку задержали в Польше за нацистское приветствие

Туристка из Нидерландов задержана в Польше за нацистское приветствие у ворот бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом в понедельник, 24 января, сообщает местная полиция.

Отмечается, что гражданка Нидерландов демонстрировала жесты гитлеровского приветствия на фоне ворот Освенцима с надписью Arbeit macht frei («Труд делает свободным»). Охрана государственного музея Аушвиц-Биркенау передала женщину полицейским Освенцима.

Сотрудники уголовного розыска установили, что женщина позировала для фотографии, а снимки делал ее муж, который был допрошен в качестве свидетеля.

Уточняется, что женщине было предъявлено обвинение в пропаганде нацизма. Она призналась в совершенном поступке и сказала, что «это была глупая шутка».

Гражданке Нидерландов грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее, 6 октября 2021 года, глава израильского МИДа Яир Лапид призвал польские власти разыскать и наказать авторов антисемитских граффити на бывших бараках концлагеря Аушвиц-Биркенау.

5 октября 2021 года государственный музей Аушвиц-Биркенау сообщил, что на стенах деревянных бараков бывшего концентрационного лагеря появились надписи на английском и немецком языках, некоторые из которых носили открыто антисемитский характер.

Аушвиц-Биркенау, или Освенцим, являлся крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, вследствие чего прослыл одним из главных символов холокоста. Около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн — евреи, были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях Освенцима в 1941–1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был возведен музей, который в 1979-м был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.