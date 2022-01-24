Бывшего бойца UFC и Bellator убили в Бразилии

Бывший боец UFC и победитель турнира Bellator Майкел Фалкан был зарезан в воскресенье, 23 января, в своем родном городе Пелотас, Бразилия. Об этом 23 января сообщает MMA Fighting.

По его данным, 40-летний экс-спортсмен получил несколько ножевых ранений в живот возле бара. Фалкан был доставлен в больницу около трех часов ночи, врачам не удалось спасти его жизнь.

Свидетелей случившегося найти пока не удалось. В полиции уже начали расследование нападения на бывшего бойца, передает «Спорт-Экспресс».

Фалькан известен по выступлениям в Bellator, где ему удалось выиграть Гран-при в среднем весе. Также бразилец провел поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

На счету Фалькана 40 побед при 20 поражениях. Свой последний поединок бразилец провел 16 октября 2021 года в рамках сербского промоушена SBC, уступив Неманье Уверичу.



В феврале 2013 года Фалькао в поединке за чемпионский титул Bellator в среднем весе нокаутом проиграл россиянину Александру Шлеменко.

Ранее, 21 декабря, стало известно, что 32-летний фигурист Дмитрий Соловьев был избит тремя неизвестными около караоке в центральном округе столицы рано утром. Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову, после чего между ним и тремя мужчинами возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.