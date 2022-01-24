В ФРГ заявили о невозможности ввести санкции против РФ без последствий

Берлин не может ввести санкции против России без последствий для себя. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

Как отметил политик, никому не стоит питать иллюзий о том, что ввод ограничительных мер против России может быть безболезненным.

Шольц подчеркнул, что ввод санкций должен быть соразмерным, если до этого все-таки дойдет.

Канцлер также добавил, что упреки о недостаточно четкой позиции в отношении Москвы необоснованы. Шольц подчеркнул, что он сформулировал четкие слова, и они были согласованы с США.

«И актуально то, что мы, европейцы, согласовали с американским правительством, а именно — что России в случае военной агрессии в отношении Украины придется платить высокую цену», — сказал он.

В этом же интервью канцлер ФРГ заявил о невозможности гарантировать нерасширение НАТО. Однако он отметил, что пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы.

Ранее, 20 января, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Олаф Шольц выразили готовность принять меры против России в случае «эскалации агрессии» на границе с Украиной.

В этот же день Шольц предложил России оценить выгоду от сотрудничества с Западом и признать, что силовое решение конфликта на Украине невозможно. Шольц также сообщил о готовности Германии защитить Украину от «российской агрессии». По его словам, которые привело агентство Bloomberg, России следует признать, что «сила в правде» (right makes might).

19 января Байден заявил на пресс-конференции, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут совершать операции с американским долларом. При этом он признал, что такие действия грозят негативным влиянием на экономику Соединенных Штатов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил 19 января, что сценарий моратория на расширение НАТО также неприемлем для России. По словам дипломата, РФ не может в этот раз «удовлетвориться очередной обманкой, пустышкой» стран Запада, как это случалось раньше. МИД призвал дать четкие гарантии нерасширения альянса и невступления в него Украины.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.