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Латвийские инспекторы проверят военные объекты в российских регионах

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Инспекторы из Латвии проведут проверку российской военной инфраструктуры в Брянской и Смоленской областях. Об этом сообщил в воскресенье, 23 января, начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны России Сергей Рыжков.

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Отмечается, что проверка пройдет в рамках Венского документа 2011 года «О мерах укрепления доверия и безопасности», при этом российская стороны дала согласие на проведение инспекции.

«Определенный Латвией указанный район расположен в Брянской и Смоленской областях и охватывает площадь 13 200 кв. км», — уточнили в МО РФ.

Отмечается, что в ходе проверки латвийские инспекторы получат отчеты от командования воинских формирований и частей в пределах этих территорий о структуре, задачах и военной деятельности.

Такие инспекции направлены на определение масштабов осуществляемой военной деятельности либо подтверждение отсутствия таковой, добавил Рыжков.

18 января сообщалось о планах российских военных провести инспекции на территории объекта вооруженных сил Великобритании.

По словам Сергея Рыжкова, специалисты из России посетят британский военный объект в месте его обычного расположения в мирное время, после этого получат информацию от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Он уточнил, что целью проверки является проверка информации о силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники Великобритании.

В соответствии с венским документом, принятым в 2011 году на профильном форуме ОБСЕ (включает 57 стран в Европе, Азии и Америке), страны ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах.

Каждое государство ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого, а также привлекать других членов организации к участию в инспекции.

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