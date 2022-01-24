Ковальчук рассказал о попытках Овечкина добиться участия в ОИ-2022

Российский хоккеист Александр Овечкин пытался договориться с руководством хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого он является, об участии в Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщил генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук.

«Постоянно общаемся с Овечкиным и (Евгением) Малкиным (форвардом «Питтсбург Пингвинз», — Ред.), ребята сильно расстроены, что не едут в Пекин. С Овечкиным я говорил до последних дней, когда уже стало ясно, что их не отпустят. Александр до последних дней предпринимал все попытки поговорить и с хозяином «Вашингтона», и с генеральным менеджером», — приводит слова Ковальчука «Спорт-Экспресс».

Он также выразил уверенность, что Овечкину и Малкину хватит сил, здоровья, мастерства, чтобы через четыре года быть в такой же спортивной форме как сейчас.

Ранее в воскресенье стал известен окончательный состав сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. В частности, в него вошли Олимпийские чемпионы 2018 года Никита Гусев и Вадим Шипачев. Всего в команду вошел 31 хоккеист, среди них 27 — в основном составе, а также четыре запасных игрока.

О своем решении не посылать игроков на Олимпийские игры НХЛ сообщила 22 декабря. Уточнялось, что решение принято на фоне переносов матчей в результате возросшего числа заболевших COVID-19 среди игроков. Кроме того, в лиге обеспокоены распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

В тот же день двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов оценил решение НХЛ не участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Комментируя слова о том, что с игроками НХЛ у российской команды больше шансов победить на Олимпиаде, Фетисов привел в пример прошлые Игры, когда россияне «на несколько секунд отскочили от поражения от немцев».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Команда ОКР сыграет в группе с чехами, швейцарцами и датчанами.