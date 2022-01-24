Ковальчук рассказал о реакции Овечкина и Малкина на отказ НХЛ от ОИ

Российский форварды Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз») и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») расстроились, что не смогут сыграть на Олимпиаде в Пекине. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщил генеральный менеджер сборной ОКР Илья Ковальчук.

«Ребята очень сильно расстроились. <...> Если жизнь преподносит такие обстоятельства, значит, им придется играть до Олимпиады в Милане. Уверен, им хватит сил, здоровья и мастерства, чтобы в 2026 году быть в такой же спортивной форме, как сейчас», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Ковальчук также выразил уверенность, что Овечкину и Малину хватит сил, здоровья и мастерства, чтобы в 2026 году быть в такой же спортивной форме, как сейчас.

Ранее в воскресенье стал известен окончательный состав сборной Олимпийский комитет России (ОКР) по хоккею на Олимпийские игры в Пекине.

22 декабря НХЛ приняла решение не отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине. На решение североамериканской лиги повлиял ситуация с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Из-за пандемии в конце декабря в НХЛ были отменены десятки матчей. Отмечалось, что за время соревнований в Пекине лига как раз и сыграет перенесенные встречи, поэтому звезды хоккея не смогут поехать на Олимпиаду.