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Трое погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом в Турции

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В результате ДТП с участием автобуса в Турции три человека погибли и еще 18 пострадали, передает 23 января турецкий телеканал NTV.

По данным канала, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением из-за гололеда, в итоге транспортное средство съехало в кювет.

«В результате аварии погибли водитель и два пассажира, 18 человек получили ранения», — передает телеканал.

Стало известно, что один погибший в аварии был учителем средней школы. Он собирался навестить свою семью на каникулах.

Согласно полученной информации, автобус, принадлежащий компании Памуккале, сбился с пути по дороге из Кыркларели Визе в Денизли. Дорога в районе туннеля Чамлык, где шел сильный дождь, была размыта.

На место аварии было направлено большое количество бригад скорой помощи, пожарных и полиции. Тех, кто оказался в автобусе, спасли пожарные.

Ранее, 23 января, стало известно, что россиянка погибла в результате столкновения автобуса с грузовиком в Аргентине. По данным аргентинского новостного портала Infobae, автобус столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине. В результате аварии пострадали 12 человек. Других погибших, кроме россиянки, нет.

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