На МКАД произошло массовое ДТП с участием семи машин

Семь машин вечером в воскресенье, 23 января, столкнулись на северо-востоке МКАД, никто не пострадал.

Как стало известно «Известиям», авария произошла в районе 91-го км МКАД. Предварительно, пострадавших нет.

Из-за ДТП образовалась пробка на нескольких полосах дороги.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 22 января, три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и двух грузовиков в Чувашии. По предварительной информации, водитель автомашины Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями КамАЗ. В результате водитель легковой машины и два его пассажира, в том числе малолетний ребенок, погибли на месте.