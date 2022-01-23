Боррель осудил разбивших стекла в его офисе во время протестов в Брюсселе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил участников демонстраций против QR-кодов, которые разбили стекла в здании европейской внешнеполитической службы в Брюсселе. Об этом он написал в воскресенье, 23 января, на странице в Twitter.

«Строго осуждаю бессмысленное разрушение и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы», — написал верховный представитель ЕС.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.



Thanks to the women and men of the @federalepolitie @policefederale for their action. #Bruxelles pic.twitter.com/YWF9lv5xMx — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2022

Боррель также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за их действия.

Ранее в воскресенье появились кадры с протестов против санитарных мер в Брюсселе, на которых видно, как полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов. Задержаны примерно 15 человек.

Акция против введения новых санитарных мер, из-за коронавируса, согласованная местными властями, прошла 23 января в столице Бельгии. Издание Le Soir уточняло, что на протесты вышли около 50 тыс. человек. Изначально это было мирное шествие, но потом начались столкновения между протестующими и полицейскими.

Кроме того, в ходе протеста граждане призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства. Они заявили о необходимости провести в стране внеочередные выборы.

Накануне во Франции также прошли массовые акции против вакцинных пропусков, которые начнут действовать в стране с понедельника. Участниками манифестаций стали около 38 тыс. человек.