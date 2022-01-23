Синоптик предупредил о полуметровых сугробах в Москве в конце января

В последнюю неделю января высота сугробов в Москве составит полметра. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь закончится умеренным морозом и полуметровыми сугробами», — написал он 23 января на своей странице в Instagram.

Метеоролог также отметил, что январь, по всей видимости, превысит положенную норму по количеству осадков примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется немного теплее показателей метеостатистики.

В этот же день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Поздняков рассказала, что погоду на следующей неделе будет определять область повышенного атмосферного давления. По ее словам, существенных осадков не ожидается, но погода будет довольно морозная.

Кроме того, в текущее воскресенье в Москве и Московской области еще на сутки продлили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до полудня понедельника, 24 января. На сайте Гидрометцентра отмечается, что «желтый» уровень введен из-за гололедицы.

Ранее, 20 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Москве впервые за месяц температура воздуха опустится ниже нормы на следующей неделе. Он уточнил, что в ночь на вторник температура будет варьироваться в районе –10...–15 градусов.