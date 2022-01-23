Более 40 пьяных водителей задержали за день в Башкирии

За минувшие сутки было выявлено более 2000 правонарушений на дорогах Башкирии. Об итогах профилактического мероприятия рассказали в пресс-службе ГИБДД республики.

Среди грубых нарушений правил дорожного движения выделяют 40 фактов выезда автомобилей на полосу встречного движения. Также в ведомстве заявили о задержании 43 водителей в состоянии алкогольного опьянения, информирует «МедиаКорСеть».

В декабре в Башкирии 11 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника. Двоих пострадавших зажало в микроавтобусе, девятерых осмотрели врачи на месте происшествия.