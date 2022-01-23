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Ситуацию с ценами на топливо проанализируют в Алтайском крае

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В Алтайском крае начнут выявлять нарушителей, завышающих цены на топливо, сообщает региональная ФАС.

ФАС усилит контроль за поставщиками топлива в регионах

«Поручение центрального аппарата поступило в алтайское краевое управление. В настоящее время проводится анализ ситуации», — рассказали в ведомстве.

В первую очередь проанализируют ситуацию с ценами на автомобильные бензины АИ-92, АИ-95, дизельное топливо и сжиженные углеводородные газы, пишет altapress.ru. Также особое внимание уделят мониторингу запасов по каждому поставщику топлива и их доле на рынках нефтепродуктов.

В начале января эксперты рассказали «Известиям», что в 2022 году автомобильное топливо может подорожать на 8–10%, или примерно на 5 рублей за литр. Аналитики отмечали, что такого роста стоимости можно ожидать из-за роста инфляции, а также в связи с увеличением издержек бизнеса. По официальным данным, в 2021 году подорожание бензина фактически сравнялось с инфляцией и составило чуть более 8%.

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