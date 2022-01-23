Стал известен окончательный состав российских хоккеистов на ОИ в Пекине

Олимпийские чемпионы 2018 года Никита Гусев и Вадим Шипачев вошли в окончательный состав сборной Олимпийский комитет России (ОКР) по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в команду вошел 31 хоккеист, среди них 27 — в основном составе, а также четыре запасных игрока.

На Олимпийские игры поедут три вратаря: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА).

Также в окончательный состав сборной ОКР вошли восемь защитников: Александр Никишин («Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо»), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

В качестве нападающих на Олимпийские игры поедут 12 хоккеистов: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Вадим Шипачев («Динамо»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артем Анисимов («Локомотив»).

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Команда ОКР сыграет в группе с чехами, швейцарцами и датчанами.

Ранее, 22 января, определился состав сборной ОКР по фигурному катанию. В российскую команду вошли Камила Валива, Анна Щербакова, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, а также Андрей Мозалев.