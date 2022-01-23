Трое детей и взрослый погибли от отравления угарным газом в Кузбассе

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает источник «Известий».

При этом отмечается, что трое отравившихся насмерть — дети.

Еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как уточняется, люди отравились газом в частном жилом доме. По предварительным данным, причиной утечки угарного газа стала неисправность печного отопления.

Ранее, 20 января, двое взрослых и ребенок отравились угарным газом в Саратове. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Инцидент произошел 20 января в квартире пятиэтажного дома № 120 по улице 2-й Садовой. Пострадали 33-летний мужчина, 27-летняя женщина и их двухлетний сын.