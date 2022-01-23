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Захарова заявила о проработке возможности визита главы МИД Британии в Москву
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Захарова заявила о проработке возможности визита главы МИД Британии в Москву

Захарова сообщила, что возможность визита главы МИД Британии в Москву прорабатывается
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Возможность визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Москву прорабатывается, Россия получила соответствующий запрос. Об этом в воскресенье, 23 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Такой запрос (на визит главы МИД Великобритании в РФ — Ред.) был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», — отметила Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Ранее, 22 января, источник в дипломатических кругах рассказал, что Москва и Лондон согласовали возможность визита британского министра иностранных дел в Россию. До этого, 12 января, издание The Times сообщило, что глава Форин-офиса планирует поездку в российскую столицу в начале февраля.

Последний визит главы внешнеполитического ведомства Британии в РФ состоялся в декабре 2017 года. Находившийся тогда на посту главы МИД, а ныне премьер страны Борис Джонсон встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. СМИ отмечали дружелюбный характер встречи, дипломаты обменивались любезностями и шутками.

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