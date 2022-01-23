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Экс-депутат рады обвинил Великобританию в провокациях

Экс-депутат Рады Олейник заявил, что Британия подталкивает Киев к провокациям
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Великобритания подталкивает Киев к силовым методам решения конфликта в Донбассе. Об этом заявил в воскресенье, 23 января, экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

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Таким образом он прокомментировал сведения МИД Великобритании якобы о том, что российские спецслужбы планируют «посадить» на Украине в качестве главы государства бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева. При этом Форин-офис никаких доказательств своих слов не предоставил. Сам Мураев опроверг эти обвинения. МИД РФ также назвал их чушью и дезинформацией.

По словам Олейника, Соединенное Королевство виновно в провокациях из-за заявлений о якобы намерении России привести к власти на Украине «пророссийские силы».

«Они накачивают извне [президента Украины Владимира] Зеленского разными страшилками, разными фейками, чтобы его окончательно подтолкнуть к провокации», — подчеркнул Олейник в беседе с «РИА Новости».

Экс-депутат также добавил, что впервые о размещении войск Россией у границ с Украиной заявили на Западе. Он уточнил, что «американцы печатали какие-то фотографии, убеждали, и потом эту чушь стали повторять уже украинские чиновники».

Ранее в этот день глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что Россия не станет терпеть, если Украина и западные страны решатся на провокацию, в результате которой будут атакованы российские граждане. По его словам, Россия не собирается «грозить», а будет реагировать и отвечать на конкретные действия.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций. Она добавила, что российская сторона не исключает и военные провокации.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Вместе с тем в западных СМИ в последнее время не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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