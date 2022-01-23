Британский врач назвал шесть «кожных» симптомов рака легких

Ведущий фармацевт британской медицинской компании medino Джулия Геррини назвала шесть симптомов рака легких, которые можно определить по состоянию кожи, и таким образом вовремя начать лечение.

«Кожные симптомы могут включать более легкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица», — рассказала Геррини газете Express 23 января.

При этом врач объяснила, что кожные симптомы — не самые частые при раке легких. Но эти «сигналы» могут проявляться как последствие распространения рака на другие органы или же как побочные эффекты от лечения. Однако наличие более «традиционных» симптомов злокачественных опухолей, например, кашля с кровью, одышки, частых инфекций должны стать поводом незамедлительно обратиться к врачу.

По данным Cancer Research UK, которые приводит газета, около 45 из 100 человек, у которых диагностирован рак легких в Великобритании, это пожилые люди в возрасте 75 лет и старше.

Ранее во время пресс-конференции в МИЦ «Известия» 28 декабря главный внештатный онколог Минздрава России, директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Андрей Каприн назвал главный признак наличия ракового заболевания — кровянистые выделения в моче и кале, а также из сосков. Эти симптомы медик привел как «самый яркий пример» онкологических нарушений в организме.

Также онколог посоветовал обратить внимание на потерю аппетита и веса.