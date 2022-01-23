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Президент Армении Саркисян подал в отставку

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Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Об этом говорится в опубликованном 23 января заявлении.

«Я очень долго думал и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение и исходит из определенной логики», — отмечается в документе.

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По словам Саркисяна, «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».

Он занимал пост главы государства с 9 апреля 2018 года. В Армении президент является главой государства, гарантом независимости, территориальной целостности и безопасности страны. Президент также следит за исполнением конституции. Срок полномочий Саркисяна должен был завершиться в 2025-м.

Согласно Конституции страны, президент подает прошение о своей отставке в Национальное Собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом. До вступления в должность нового главы государства его обязанности исполняет председатель парламента.

В июне 2021 года в Армении состоялись парламентские выборы. Тогда партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом шел блок «Честь имею» бывшего армянского лидера Сержа Саргсяна с 5,22%.

Некоторые партии, среди которых блок «Честь имею», блок «Армения» и партии «Пробуждение» и «Армянская родина», не признали итоги выборов и направили иски в Конституционный суд Армении, однако 17 июля КС республики признал победу партии Пашиняна и отклонил иски.

2 августа Саркисян назначил Пашиняна премьер-министром. После чего, 26 сентября, парламент Армении одобрил программу нового правительства.

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