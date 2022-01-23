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СК готовит предложения по изменению законодательства после гибели людей от нападения собак

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Следственный комитет России (СКР) подготовит предложения по совершенствованию законодательства на фоне участившихся случаев нападения бродячих собак на людей. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба СКР.

Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. В пресс-службе добавили, что решение было принято в связи с инцидентом, связанным с гибелью ребенка в Забайкальском крае после нападения собак.

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В СКР пояснили, что в предложениях по совершенствованию законодательства должны быть учтены эффективные и практически реализуемые меры предупреждения подобных трагедий. При этом в ведомстве обратили внимание на то, что возможно усиление ответственности должностных лиц вплоть до уголовной ответственности.

Результат работы СК представит руководству страны.

Накануне бездомные собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. Ребенок погиб. Причем только в Забайкальском крае за 2021 год известно о не менее пяти фактах нападения собак на граждан.

23 января также сообщалось, что стая собак набросилась на жителя Якутска. Мужчине понадобилась медицинская помощь.

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