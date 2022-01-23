СК готовит предложения по изменению законодательства после гибели людей от нападения собак
Следственный комитет России (СКР) подготовит предложения по совершенствованию законодательства на фоне участившихся случаев нападения бродячих собак на людей. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщила пресс-служба СКР.
Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин. В пресс-службе добавили, что решение было принято в связи с инцидентом, связанным с гибелью ребенка в Забайкальском крае после нападения собак.
В СКР пояснили, что в предложениях по совершенствованию законодательства должны быть учтены эффективные и практически реализуемые меры предупреждения подобных трагедий. При этом в ведомстве обратили внимание на то, что возможно усиление ответственности должностных лиц вплоть до уголовной ответственности.
Результат работы СК представит руководству страны.
Накануне бездомные собаки напали на семилетнюю девочку в селе Домна, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. Ребенок погиб. Причем только в Забайкальском крае за 2021 год известно о не менее пяти фактах нападения собак на граждан.
23 января также сообщалось, что стая собак набросилась на жителя Якутска. Мужчине понадобилась медицинская помощь.