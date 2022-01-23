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В ДНР заявили о переброске украинскими силовиками систем «Ураган» в Донбасс

Народная милиция ДНР: украинские силовики перебросили в Донбасс системы «Ураган»
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Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Об этом сообщил в воскресенье, 23 января, представитель управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в ходе беседы с журналистами.

По его словам, переброс был осуществлен в район сел Краснополье и Адамовка к северо-западу от Славянска. При этом представитель ведомства уточнил, что операция проводилась украинскими силовиками под видом тренировки управления огнем.

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Он также добавил, что нахождение этих систем на удалении менее 70 км от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Ранее в этот день представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что военнослужащего ЛНР похитили украинские диверсанты при патрулировании в районе Светлодарской дуги. Тогда как 21 января в ЛНР заявили о стягивании Киевом тяжелых вооружений к линии соприкосновения.

В ДНР также 21 января рассказали, что Киев активно готовится к военным действиям, к линии соприкосновения были переброшены восемь единиц реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».

23 января глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что Россия не станет терпеть, если Украина и западные страны решатся на провокацию, в результате которой будут атакованы российские граждане. По его словам, Россия не собирается «грозить», а будет реагировать и отвечать на конкретные действия.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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