В ДНР заявили о переброске украинскими силовиками систем «Ураган» в Донбасс

Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивно-артиллерийский дивизион систем залпового огня «Ураган». Об этом сообщил в воскресенье, 23 января, представитель управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в ходе беседы с журналистами.

По его словам, переброс был осуществлен в район сел Краснополье и Адамовка к северо-западу от Славянска. При этом представитель ведомства уточнил, что операция проводилась украинскими силовиками под видом тренировки управления огнем.

Он также добавил, что нахождение этих систем на удалении менее 70 км от линии боевого соприкосновения является прямым нарушением комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

Ранее в этот день представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что военнослужащего ЛНР похитили украинские диверсанты при патрулировании в районе Светлодарской дуги. Тогда как 21 января в ЛНР заявили о стягивании Киевом тяжелых вооружений к линии соприкосновения.

В ДНР также 21 января рассказали, что Киев активно готовится к военным действиям, к линии соприкосновения были переброшены восемь единиц реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган».

23 января глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов подчеркнул, что Россия не станет терпеть, если Украина и западные страны решатся на провокацию, в результате которой будут атакованы российские граждане. По его словам, Россия не собирается «грозить», а будет реагировать и отвечать на конкретные действия.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.